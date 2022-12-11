محافظ الشرقية يحدد موعد بدء مواعيد امتحانات القصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد فؤاد الرشيدى - فى بيان اليوم الأحد - إنه تحدد يوم 8 يناير لبدء امتحان الصف الرابع الابتدائى والصفين الأول الإعدادى العام والمهنى والثامن "أمل" والسادس" نور" وسنوات النقل بالثانوى العام والفنى.

وأضاف أنه تحدد يوم 9 يناير للصف الخامس الابتدائى والصفين الثانى الإعدادى العام والمهنى، كما تحدد 14 يناير للصف السادس الابتدائى ويوم 21 يناير للشهادة الإعدادية العامة والنور والأمل.

وبدوره، قال وكيل وزارة التعليم بالمحافظة محمد رمضان إنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقًا للقرار الوزارى وسيجرى تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين على الأقل.

ولفت إلى أن قطعة الإملاء فى مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تملى على الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة "درجتان ونصف" ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلى لزمن إجابة.