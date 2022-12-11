محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة كافة الإعلانات المخالفة والتعديات والاشغالات

وقال الشريف - فى بيان اليوم الأحد - إن الأجهزة التنفيذية بالأحياء نظمت بالتنسيق مع المركز النموذجى للخدمات وقسم الإعلانات والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.
وأضاف أن هذه الحملات أسفرت عن إزالة 97 إعلانًا مخالفًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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