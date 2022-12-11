محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة كافة الإعلانات المخالفة والتعديات والاشغالات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية بالأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والاشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.





وقال الشريف - فى بيان اليوم الأحد - إن الأجهزة التنفيذية بالأحياء نظمت بالتنسيق مع المركز النموذجى للخدمات وقسم الإعلانات والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

وأضاف أن هذه الحملات أسفرت عن إزالة 97 إعلانًا مخالفًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.