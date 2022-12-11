وزير القوى العاملة يوجه بتدريب البدويات على المشغولات اليدوية بسانت كاترين

جدة - نرمين السيد - وجه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، خلال جولته اليوم الأحد، لمعرض مشغولات يدوية، ودورة تدريبية للحاسب الآلى بمنطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التى تستعد الوزارة لإطلاقها الشهر المقبل، فى مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها وإشراكها فى عملية التنمية التى يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





كما أعلن "شحاتة" عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، واستمع الوزير إلى سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه المستمر لدور ومكانة المرأة المصرية.

وقام وزير القوى العاملة، اليوم، بتفقد الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية بمدينة سانت كاترين، على المشغولات اليدويه، والحاسب الآلى، بحضور 22 متدرب، ومتدربة، وذلك فى إطار جولة الوزير للمحافظة، ورافقه خلال الجولة اللواء خالد متولى، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العنانى.

وأكد "شحاتة" على أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلًا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التى تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة فى إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونوه الوزير، إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتى ضمن خطة التدريب المهنى للعام المالى الحالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها فى عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة.