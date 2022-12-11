- 1/2
- 2/2
كما أعلن "شحاتة" عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، واستمع الوزير إلى سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه المستمر لدور ومكانة المرأة المصرية.
وقام وزير القوى العاملة، اليوم، بتفقد الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية بمدينة سانت كاترين، على المشغولات اليدويه، والحاسب الآلى، بحضور 22 متدرب، ومتدربة، وذلك فى إطار جولة الوزير للمحافظة، ورافقه خلال الجولة اللواء خالد متولى، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العنانى.
وأكد "شحاتة" على أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلًا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التى تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة فى إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ونوه الوزير، إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتى ضمن خطة التدريب المهنى للعام المالى الحالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها فى عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة يوجه بتدريب البدويات على المشغولات اليدوية بسانت كاترين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.