الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 04:32 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية.

جاء ذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وصرح السفير بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإليكترونية.