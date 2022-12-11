عاجل- السيسى يستقبل رئيس شركة تاليس الفرنسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحرى أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كلٍ من السيد كريستوف سالمون، نائب رئيس شركة تاليس، والسيد شريف بركات مدير شركة تاليس مصر.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية فى مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات والأمن السيبرانى وتطبيقاتها فى القطاع المدنى والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإليكترونية. وقد أكد السيد الرئيس بوجهٍ عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصةً ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية فى مصر ومساهمتها فى عملية التنمية، والتى مثل نجاحها فى مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره، لاسيما مع شركة "تاليس" ذات الخبرة العريقة فى مجال البصريات والإليكترونيات. كما وجه الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية فى إطار التعاون مع شركة "تاليس" من حيث التدريب والتأهيل العملى والفني، وذلك لإعداد كوادر من المهندسين فى تلك المجالات المتخصصة. من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "تاليس" عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر، مؤكداً أهمية دور مصر كحليف استراتيجى لفرنسا، ومشيراً إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة، وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها فى مجال البصريات.

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