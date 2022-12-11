الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر ديسمبر

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين، من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%.





يأتى ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرعا و4 شوادر، بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية) تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%. كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

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