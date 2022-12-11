وزير الخارجية ونظيره المقدوني يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المقدوني بويار عثماني اليوم الأحد عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام جلسة مباحثاتهما بالقاهرة.

وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر ومقدونيا في مختلف المجالات بالإضافة إلى التعاون بين دول مجموعة الشركاء المتوسطين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية ورئاسة مقدونيا لمنظمة التعاون والأمن الأوروبي، ومصر لها علاقات ممتدة مع المنظمة.

وأشار إلى وجود اهتمام لاستمرار التنسيق بين البلدين وفي الإطار المتعدد حيث تم التأكيد أيضا على وجود إرادة سياسية قوية لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار المنتظم بين البلدين والمراجعة للإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بما يؤدي إلى الارتقاء بالتعاون.. مشيرا إلى أنه سيلبي الدعوة التي تلقاها من وزير خارجية شمال مقدونيا لزيارة بلاده.