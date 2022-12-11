كأس العالم 2022.. المغرب يتصدر قائمة أقوى خط دفاع فى نصف نهائي المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - تصدر المنتخب المغربي قائمة أقوى خط دفاع بين المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ولم تستقبل شباك أسود الأطلسي سوى هدف وحيد، بينما تراجعت فرنسا والأرجنتين للمركز الأخير بعدما استقبل كل منهما 5 أهداف.

وحجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وجاءت ترتيب المنتخبات من حيث استقبال الأهداف كالتالي:

1ـ المغرب: استقبل هدفاً وحيداً

استهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.

2ـ كرواتيا: استقبل 3 أهداف

استهل منتخب كرواتيا مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع المغرب، ثم فاز على كندا 4/1، وتعادل سلبياً مع بلجيكا ليتأهل في المركز الثاني بمجموعته برصيد 4 نقاط، وفي دور الـ 16 تعادل أمام اليابان 1/1، قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي تعادل مع البرازيل بهدف لمثله، قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

3ـ الأرجنتين: استقبل 5 أهداف

استهل منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات، بالهزيمة أمام السعودية 2/1، ثم فاز على المكسيك 2/0، وفاز على بولندا 2/0، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على أستراليا 2/1، وفي ربع النهائي تعادل الأرجنتين مع هولندا بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز راقصو التانجو بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

4ـ فرنسا: استقبل 5 أهداف

بدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك 2/1، وخسر من تونس 1/0، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على بولندا بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2/1.