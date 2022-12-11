وزير خارجية مقدونيا الشمالية: يجب دعم دور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مشاوراته مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية تطرقت لملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه أطلع الوزير المقدونى على الدور الكبير الذى تقوم به مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمالة للمواطنين المصريين لحمايتهم من المصير الخطير للهجرة غير الشرعية، مشيرا لالتزام مصر بالأطر القانونية التى تتناول قضية الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الوزير سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية أن مصر تحتضن حوالى ستة ملايين لاجىء فى البلاد وتحتضنهم وتوافر لهم سبل العيش وتوفير الرعاية والدعم الكامل، مشددا على ضرورة دعم الشركاء الاوربيين والدوليين لدعم الجهود المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

فيما أوضح وزير خارجية مقدونيا الشمالية أنه تم التباحث بشكل موسع حول الهجرة غير الشرعية، مؤكدا تقدير بلاده للدور المصرى فى مواجهة غير الشرعية ويجب دعم هذه الجهود فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وهو دور كبير تقوم به مصر، مشيرا لوجود أربعة ملايين شخص تجاوزوا الحدود المقدونية وبالتالى هذا دفعنا لوضع حد للأمر، موضحا أن بلاده من يناير الماضى وحتى الان منعت بلاده هجرة الملايين من اليونان إلى شمال مقدونيا.