معلومات الوزراء: مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح فى العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز المعلومات حول تشييد مصر واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، وفق أحد الاتفاقيات التي أبرمتها مصر متمثلة في شركة إنفينتي مع شركة مصدر الإمارتية خلال فعاليات قمة المناخ COP27.

سيبدأ العمل في المشروع في 2024 ومن المفترض الانتهاء منه في 2030 بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجا وات بما يعادل خمس تملكه المملكة المتحدة حاليًّا من جميع أشكال الطاقة المتجددة، مما سيزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أطلق مؤخرًا تطبيق "نبتا" الخاص بتقديم أهم المعلومات وأبرز الأخبار حول أزمات المناخ عالميًّا ومحليًّا بالإضافة إلى توفير مساحة للمستخدمين من أجل تقديم حلول ومقترحات لمواجهة أزمات المناخ.