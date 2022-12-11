وزير القوى العاملة يوجه بسرعة توفير وحدة متنقلة لتدريب البدويات على ”المشغولات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال جولته اليوم الاحد ،لمعرض مشغولات يدوية ،ودورة تدريبية للحاسب الالي بمنطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لاطلاقها الشهر المقبل ،في مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية،ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كما أعلن الوزير عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ..واستمع الوزير الي سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية ..

وكان وزير القوى حسن شحاتة،قد قام صباح اليوم، يرافقه اللواء خالد متولي،نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني، بتفقد الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بمدينة سانت كاترين، على المشغولات اليدويه، والحاسب الآلى، بحضور ٢٢ متدرب، ومتدربة، وذلك في إطار جولة الوزير للمحافظة.

وأكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج،فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

ونوه الوزير إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ ، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة ،وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة ، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة.