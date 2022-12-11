فى يومهم.. الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية لذوى الهمم مجانا

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، الموافق 3 ديسمبر من كل عام، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين فى مختلف المناسبات.
وتوافد عدد من ذوى همم على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وجرى تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على جميع الخدمات الشرطية.
كما استقبل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عددا من المواطنين من ذوى الهمم بمستشفيات الشرطة، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
ولاقت تلك المبادرة قبولاً واستحسانا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات.
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