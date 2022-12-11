وزارة البيئة تصدر بيانا بشأن استمرار تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - بناءا علي مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة متوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لاستمرار تركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يوم الاحد الموافق ١١ ديسيمبر ٢٠٢٢ وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبري ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء ومتوقع ايضا تغيير اتجاه الرياح من شمالية غربية الي جنوبية غربية تميل نحو الجنوب.

علي ان يبدأ التحسن التدريجي بداية من يوم الاثنين الموافق ١٢ ديسيمبر علي بعض المناطق بمحافظات القاهرة الكبري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها علي مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وتهيب وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات، كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.