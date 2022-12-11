وزير خارجية مقدونيا الشمالية: مصر شريك أساسى لمنظمة التعاون بالاتحاد الأوروبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - أكد وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني، الأحد، أن مباحثاته مع الوزير سامح شكري تطرقت لسبل دعم العلاقات الثنائية والودية بين البلدين على أساس الاحترام والثقة، موضحا أنه تم التشاور حول بحث سبل أفضل لتحسين وتطوير العلاقات في الإطار التجاري والاقتصادي، مشيرا لوجود نوايا من بلاده لتكثيف الحوار السياسي مع الجانب المصري.

أوضح وزير خارجية مقدونيا الشمالية في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، أنه تم التشاور حول سبل تطوير مجالات الاتصالات وافاق كثيرة ومتعددة بين البلدين، مؤكدا أهمية توسيع التعاون الاقتصادي ومجالات التعاون، وتطرقنا للقضايا في حوض المتوسط وخاصة الاتحاد من أجل المتوسط، لافتا أن مصر شريك أساسي لبلاده وفي منظومة الأمن والتعاون بالاتحاد الأوروبي.

وحول الأزمة الأوكرانية، أكد أن منظمة التعاون والأمن في الاتحاد الأوروبي لديها دور كبير في تفعيل التعاون بين البلدين.