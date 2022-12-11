"أفريقية النواب" باجتماعات البرلمان الأوروبى: قرار حقوق الإنسان بمصر خاطئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - القى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ورقة عمل بعنوان "الأمن والسلام بإفريقيا" بمقر البرلمان الأوروبي، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات بين وفد من البرلمان الأفريقى والبرلمان الأوروبي على مدار يومين بالعاصمة بروكسل فى بلجيكا، وذلك بصفته رئيساً للجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي.

وقال الدكتور شريف الجبلى، إن ورقة العمل تناولت مختلف القضايا المهمة والمتعلقة، بتحقيق الأمن والسلام فى أفريقيا، مؤكداً أنه طلب من البرلمان الأوروبى أن يكون له دوره فى مساندة جميع الدول الأفريقية للحد من الصراعات والنزاعات بالقارة السمراء، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلام على مستوى القارة، لأن حل المشكلات داخل أفريقيا، تتطلب البدء فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار على مستوى القارة الأفريقية.

وكشف "الجبلى" فى تصريحات له عن هذه الاجتماعات التى انعقدت بمقر البرلمان الأوروبى، عن انتقاده بشدة لقرار البرلمان الأوروبى خلال الاجتماعات، والصادر منذ أسبوعين بشأن حالة حقوق الإنسان، موضحا أنه أكد لقيادات وأعضاء البرلمان الاوروبى بأنه قرار خاطئ، وكان يجب التحاور مع مصر قبل إصدار هذا البيان المغلوط، مشددا على أهمية ألا تتخذ مثل هذه القرارات العشوائية والمنفردة، دون الرجوع للبرلمان الأفريقى ثم الرجوع لمصر كما تم المطالبة بمراجعة القرارات الصادرة بفرض العقوبات ضد بعض الدول مثل دولة زيمبابوي رغم انتفاء سبب اتخاذ فرض العقوبات عليها.

وتساءل الدكتور شريف الجبلى أمام البرلمان الأوروبى، قائلاً: كيف تنتقدون مصر وأنتم تطلبون منها مساندتكم فى ملفات التعاون الاقتصادى والمساعدة فى وقف الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية واستيراد الغاز من مصر.. وأنتم تعلمون أن سياسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة ومعلنة أمام العالم، وتمد يدها ليس لمساندة ودعم الدول الأوروبية فقط ولكن لمساندة ودعم أى دولة تطلب من مصر الدعم والمساندة"، مشيراً إلى أنه طالب بدعم الدول الأفريقية وتنفيذ ما جاء من قرارات وتوصيات صادرة عن قمة المناخ العالمية التى انعقدت بمدينة شرم الشيخ، الشهر الماضى، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات المالية من الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى لدعم الدول الأفريقية لتخفيف التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ، خاصة وأن الانبعاثات من الدول الأفريقية لاتتعدى نسبة الـ 4 %.

وقال إنه قد تم الاتفاق مع البرلمان الأوروبى فى أن يتضمن البيان الختامى الصادر من البرلمان الأوروبى عن هذه الاجتماعات، عدد من التوصيات فى مقدمتها بأن يتم الحوار والتفاوض فى هذه القضايا الحساسة والتعاون بين البرلمانيين الأوروبى والأفريقي على ضرورة الحوار والتفاوض وحتى لا تفاجأ الدول الأفريقية بصدور قرارات منفردة من البرلمان الأوروبى دون الرجوع إليها.