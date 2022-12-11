مباحثات بين وزيرى خارجية مصر ومقدونيا الشمالية لبحث مواجهة التحديات المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد صورًا تبرز جانب من المباحثات الرسمية بين الوزير سامح شكري ونظيره المقدوني بويار عثماني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط و منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة، وفرص دعم العلاقات الثنائية بين مصر وشمال مقدونيا.

واستقبل سامح شكري بمقر وزارة الخارجية، الأحد، وزير خارجية شمال مقدونيا بويار عثماني، رئيس مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

يجرى الوزيران مباحثات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين في مقر وزارة الخارجية.