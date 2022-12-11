بالصور.. أماكن مراكز تراخيص المحال العامة بالمدن الجديدة في المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - ننشر أماكن مراكز تراخيص المحال العامة الجديدة وفقا لقانون الجديد بالمدن الجديدة في المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.