التنمية المحلية تحدد رسوم معاينة وترخيص المحال العامة

جدة - نرمين السيد - كما حدت الوزارة، وفقا لما نشر فى جريدة الوقائع المصرية، رسوم الترخيص للمحال العامة والخاصة كحد أدنى 1000 جنيه، وأقصى 100000.

وحددت الوزارة رسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط حد أدنى 1000جنيه، وأقصى 100000، ورسوم التنازل حد أقصى 10000، كما حددت رسوم تقديم خدمة النارجيلة "الشيشة" حد أقصى 10000 جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.