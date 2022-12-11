حملة مفاجئة على إحدى المنشآت الطبية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، حملة مفاجئة على إحدى المنشآت الطبية بحى جنوب المدينة، بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد حلمى، رئيس مدينة المنيا، وعدد من أطباء إدارة العلاج الحر.





وأعلنت المحافظة فى بيان، أنه تم ضبط عدد من المخالفات الطبية، ومنع محاولة إجراء عملية جراحية (مرارة) فى مكان غير مرخص.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، لإحكام الرقابة على صلاحية تراخيص تلك المنشآت، والتحقق من هوية الأشخاص العاملين بها، ومدى حصولهم على رخصة مزاولة المهن الطبية من عدمه، ضمن خطة وزارة الصحة لضبط المخالفات، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح نائب المحافظ، أنه خلال الحملة تم ضبط مجمع خدمات طبية، بحى جنوب المدينة يجرى عمليات جراحية متنوعة بالمخالفة لصلاحية الترخيص الصادر له، كما يتم تقديم خدمات طبية من أشخاص غير متخصصين، بالإضافة لضبط أحد الافراد يعمل بالتمريض وليس لديه رخصة مزاولة المهن الطبية، كما تم ضبط أنواع متعددة من الادوية مجهولة المصدر، وصالة جيم، ومخالفات بيئية للنفايات الطبية ووجود معمل تحاليل غير صالح للاستخدام.

وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ، بتحرير محاضر لتلك المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وإعداد تقرير مفصل بالمخالفات، لإصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشاة، على أن يتم تنفيذ ذلك بمعرفة الجهات المتخصصة فى هذا الشأن.

وتستمر الحملات الرقابية لضبط المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.