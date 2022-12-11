رئيس الوزراء يوجه باستمرار الشكل الحضارى لمرفق النقل بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى، بإعداد نموذج التشغيل والصيانة لوسائل النقل الجماعى المتميزة بشرم الشيخ، بما يضمن استمرار الشكل الحضارى لمرفق النقل بمدينة شرم الشيخ الذى شهده مؤتمر COP27.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، الأحد، لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بحضور هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، والمهندس السيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولى، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر لمحافظ جنوب سيناء ونائبته، وكل الزملاء فى المحافظة، على الجهود المبذولة قبل وأثناء مؤتمر المناخ، والتى ساهمت فى ظهور مدينة شرم الشيخ فى صورة حضارية مُميزة جذبت أنظار الزوار، وكانت مثار فخر لنا جميعاً.

من جانبه، أعرب خالد فودة عن تقديره للدعم الكبير من جانب رئيس الوزراء والحكومة، والمتابعة الدؤوبة لكل المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، وبالأخص مدينة شرم الشيخ، الأمر الذى كان له أبلغ الأثر فى نجاح مؤتمر تغير المناخ COP27.

وخلال الاجتماع، عرض فودة، تقريراً حول موقف عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، حيث تناول موقف خدمة منظومة النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ، والتى تقوم على رؤية تستهدف استخدام منظومة نقل جماعى ذكى ومستدام صديق للبيئة، مؤمن بالكاميرات، ويغطى المحاور الرئيسية والعرضية بالمدينة يخدم السائح والمقيمين والعمالة.

وأوضح المحافظ أن إجمالى طول الشبكة بمدينة شرم الشيخ 115 كم ويتم تغطيتها بعدد 5 خطوط ضمن منظومة النقل المستدام، بالإضافة إلى خط سيتم تشغيله من داخل المطار، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تغطية المناطق ذات الكثافات السكانية والسياحية والخدمية بمدينة شرم الشيخ بمنظومة النقل المستدام، وتحقيق أعلى تردد ممكن لخدمة النقل العام، مع تقليل زمن الرحلة على الخطوط قدر الإمكان، وضمان الانتقال من نقطة إلى أخرى بأقل عدد ممكن من تغيير الخطوط.

كما عرض محافظ جنوب سيناء عدداً من الخطوات التى تقوم بها المحافظة للعمل على استدامة منظومة تقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ، حرصاً على الحفاظ على ظهور المدينة بالمظهر اللائق دوماً، خصوصا وأنها تشهد فعاليات عدديدة.

وتطرق المحافظ أيضاً إلى الجهود القائمة من أجل استكمال عدد من المشروعات الجديدة استعداداً لاستضافة مدينة شرم الشيخ الفعاليات المختلفة، فضلاً عن جهود تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات القائمة للحفاظ على ما تحقق وجعل المدينة دوماً فى أفضل صورة.

كما عرض المحافظ موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وكذا جهود الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتوفير المياه اللازمة لزراعتها، حيث وجه رئيس الوزراء بأن يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة صرف صحى خاصة به، يروى بيها المسطحات الخضراء لديه.

وفى ختام الاجتماع، استعرض خالد فودة نتائج الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2022.