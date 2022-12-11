شبورة كثيفة على الطرق والأرصاد توجه نصائح للسائقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 11:30 صباحاً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة على الطرق خلال هذه الفترة، حيث تتعرض البلاد لشبورة مائية تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بضرورة توخى الحذر خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة، والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور.

ويشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.