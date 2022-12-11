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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 11:30 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

 

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: الشقيقين صامد وعمار محمود جوابرة، وابراهيم أحمد جوابرة، ونادر الشريف، وجبر البدوي، من مخيم العروب.

 

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين الشقيقين طارق ونبيل إبراهيم أبو شادوف، من بلدة برقين، والأسيرين المحررين ناهد سليم حمارشة، وعلي عبد الرحمن بعجاوي، من بلدة يعبد.

 

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم أبو عرقوب، وضياء صبح من بلدة بيرزيت.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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