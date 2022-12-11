وزارة الصحة تكشف أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 11:30 صباحاً - قالت وزارة الصحة، إنه تم اليوم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل حيث تشمل من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

ومن المقرر أن تتم عمليات التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما يتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

يشارك في الحملة حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد.