وزير الصحة بعد إطلاق حملة شلل الأطفال: مصر دولة متقدمة فى مجال الطب الوقائى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الوزير أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضح الوزير أن أعمال الحملة ستستمر لمدة 4 أيام، من اليوم الموافق 11 ديسمبر وحتى يوم 14 من الشهر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كل الأطفال المستهدفين.

وأشار الوزير إلى توفير التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتحركة التى تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابع الوزير أن الحملة ستجوب المنازل والشقق السكنية لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم فى عموم محافظات الجمهورية، بدءا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، طوال أيام الحملة.

ولفت الوزير إلى إعداد وتدريب كل الفرق المشاركة فى أعمال الحملة والبالغ عددهم حوالى 90 ألف شخص، يمثلون 54 فريق تطعيم، مؤكداً متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال فرق الإشراف المركزية فى الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

وأكد الوزير عمل وحدات الترصد بكل محافظات الجمهورية على مدار الساعة، لرصد أى مرض واتخاذ التدابير والإجراءات للسيطرة عليه فورياً، وعلى رأسهم مرض شلل الأطفال، موضحا أن مصر تمتلك نظام ترصد قوى، فضلاً عن تقدمها فى مجال الطب الوقائى.

رافق الوزير خلال إطلاق الحملة، الدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، وجيريمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت آخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة فى مصر عام 2004.