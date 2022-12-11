حياة كريمة ترفع شعار «صحة المواطن أولًا» فى قنا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت "حياة كريمة" فى الانتهاء من عشرات الوحدات الصحية فى مرحلتيها الأولى والثانية بقرى محافظة قنا لتخفيف العبء عن كاهل أهالى تلك القرى، وإنهاء معاناة الأهالى فى قطع عشرات الكيلو مترات للوصول إلى أقرب مستشفى.





واستهدفت "حياة كريمة" تنفيذ 724 مشروعا بـ87 قرية و722 تابعا، بمحافظة قنا يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن، وهم 43% من تعداد سكان المحافظة. ففى مركز قوص تم إنشاء وحدة صحة الأسرة بقرية المفرجية، بالإضافة إلى الانتهاء من المركز الصحى بقرية جراجوس، وكذا وحدة صحة الكلالسة. وفى مركز الوقف تم الانتهاء من إنشاء وحدة صحية بجزيرة العبل، بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة بالمراشدة. كما شهد مركز أبوتشت إنشاء وحدة طب الأسرة ببنى برزة، وفى مركز فرشوط تم إنشاء وحدة صحية بالعركى، وأخرى بقرية الكوم الأحمر.

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