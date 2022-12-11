التنمية المحلية: إنشاء 25 مركزا لإصدار تراخيص المحال العامة

جدة - نرمين السيد - كما قررت وزارة التنمية المحلية، وفق ما تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية، تشكيل لجنة تظلمات والرد على الاستفسارات وتذليل العقبات بالأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة مجدى مصطفى الأبرق بصفته مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة له الاستعانة بمن يراه من ذوى الخبرة من أية جهات أخرى كأعضاء للجنة بصفة مؤقته أو دائمة.

وأوضحت الوزارة أنه على مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات تلقى تظلمات ذوى الشأن وتجميع العقبات واستفسارات الجهات المختصة، التى قد تطرأ عند تطبيق قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وإرسالها إلى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار والتى تختص بالبت فى التظلمات والرد على الاستفسارات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه هذا التطبيق، واعتماد قراراتها من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على أن تكون تلك القرارات ملزمة لجميع مراكز إصدار التراخيص.