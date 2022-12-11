الرعاية الصحية: العلاقة بين مصر والبحرين تشهد تطورا كبيرا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحى، والمنعقد بمملكة البحرين، خلال شهر ديسمبر الجارى.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكى، ضمن وفد مصرى رفيع المستوى يضم كلًا من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب حازم خميس، المدير العام لمستشفى وادى النيل، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وذلك إضافة إلى 700 مشارك من أفضل الخبراء بالقطاع الطبى، وأكثر من 70 شركة عارضة من مختلف دول العالم.

وأضافت أنه شارك من مملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزيرة الصحة البحرينية، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما شارك السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن العلاقة المتينة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تشهد تطورا كبيرًا فى مختلف القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، وخاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، لهذا القطاع الحيوى فى البلدين.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن مؤتمر ومعرض المنامة الصحى يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للمشاركة فى الفعاليات الطبية الكبرى التى ستسلط الضوء على الإنجازات التى حققتها مصر فى التطور المستمر لقطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية المؤتمر كونه فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين فى مجال الطب والرعاية الصحية، والإطلاع على التجارب الناجحة والتقدم الذى يشهده التطور الطبى فى البلدين، مشيرًا إلى أنه سيساهم فى فتح مزيد من آفاق التعاون فى المجال الطبى والرعاية الصحية، وأنه سيعود بالنفع على البلدين فى قطاع الرعاية الصحية وقيادته نحو مزيد من التطور والإزدهار.

ولفت السبكى، إلى أن مشاركة أفضل الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من مختلف دول العالم بمؤتمر المنامة الصحى يشكل إضافة قوية، وسيعزز من مكاسب قطاع الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، ويواكب التطلعات فى هذا القطاع للبلدين، ورغبتهما فى مواصلة تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر المنامة الصحى سيشمل محاضرات تركز على 6 محاور رئيسية هى مؤتمر الطب المخبرى، مؤتمر الطب الرياضى، مؤتمر طب الأسنان، مؤتمر الطب الصيدلى، مؤتمر الطب الباطنى، مؤتمر الهندسة الطبية الحيوية.