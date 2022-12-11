وزير الإسكان يؤكد ضرورة مراعاة تخطيط المشروعات الجارية بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - واطَّلع الوزير، على الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان بالمراحل المختلفة، ومشروعات الخدمات والتى تشمل: أسواقاً تجارية ومدارس ووحدات صحية، وكذا مشروع الموقف الإقليمى الجديد، وغير ذلك من المشروعات.

وشدد الوزير، على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة، ولا سيما ما يتعلق بأعمال الإسكان والبنية الأساسية، فى إطار توفير وحدات سكنية بمواصفات مناسبة وتسليمها طبقاً للجداول الزمنية المقررة، مؤكداً ضرورة مراعاة تخطيط وتنفيذ المشروعات الخدمية والمرافق بما يتماشى مع احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وكذا العمل على زيادة فرص العمل والفرص الاستثمارية من خلال المشروعات المخططة أو الجارى تنفيذها، لتحقيق التنمية المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وفى ذات السياق، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ 52 عمارة ببرنامج " سكن كل المصريين - محور محدودى الدخل" ضمن المرحلة الرابعة بشرق حى الأندلس، غرفتين وصالة، كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعى".

وأضاف أنه جارٍ أيضاً تنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة "سكن كل المصريين" 3 غرف وصالة، وسوق تجارية، ووحدة صحية، وحضانة بالحى الـ21، بجانب تنفيذ 98 عمارة أخرى 3 غرف وصالة، بالحى الـ20، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى مرحلة متقدمة، مؤكداً أنه جارٍ دفع العمل بالمشروع حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها بالمواعيد المحددة.

وأشار عمران إلى أنه جارٍ استكمال أعمال شبكات الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والزراعة وتنسيق الموقع ومنظومة الطرق الداخلية لخدمة عمارات "سكن كل المصريين – محور محدودى الدخل" بالحى 33، وكذا أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان مصر الخير والربط على الطرق الرئيسية والفرعية بين الأحياء للارتقاء بالمظهر اللائق بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمنى المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع الموقف الإقليمى الجديد بالمدينة على مساحة 16.3 فدان، حيث وصل متوسط نسبة الإنجاز بالمشروع إلى 95%.

وأوضح أن المشروع يتكون من: "مبنى الإدارة - مبنى صالة الوصول - المبنى التجارى – المسجد - 2 كافيتريا، والباكيات المعدنية، ودورات المياه"، مضيفاً أن المشروع يتم تنفيذه لتخفيف الضغط المرورى على المحاور الرئيسية بالمدينة، كما يضم جزءا للنقل الداخلى، لتيسير نقل المسافرين من وإلى المدينة بوسائل انتقال حديثة، وتحسين الخدمات المقدمة لقاطنى المدينة والمترددين عليها، بجانب مساهمة المشروع فى ربط أحياء المدينة مع بعضها وكذا ربط المدينة بالمحافظات والمدن الأخرى، من خلال خطوط سير خارجية للعديد من أنحاء الجمهورية، وخطوط سير داخلية على مستوى المدينة.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه جارٍ تنفيذ أعمال للطرق بعددٍ من المناطق بالمدينة، ومنها: منطقة 710 أفدنة، ومنطقة المطورين، وأعمال البردورات بالطريق المؤدى إلى الميناء الجاف، وامتداد طرق منطقة الأردنية، والطرق الرئيسية بالمجاورة الثانية بالحى 33، وتنفيذ الدورانات بطريق 110 عمارات، ومناطق الانتظار بالحى 10، وأعمال الطرق بالحى 12، ضمن خُطة جهاز المدينة لرفع كفاءة جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة تباعا.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة مياه الشرب بالحى 28 لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة بالمدينة "مرحلة أولى" بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، والأعمال الجارية بمشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية بالحى 29 بطاقة إنتاجية 75 ألف م3/يوم، لخدمة الأحياء بغرب المرحلة الخامسة، بجانب تنفيذ محطة الصرف الصحى الصناعى رقم 4 والتى تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عمران أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى الاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية، وتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمشروعات القومية المختلفة.