القومى لذوى الهمم: حياة كريمة مبادرة فريدة من نوعها

وأضاف حنفى، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد – أن "إطلاق المبادرة يتفق مع سياسة الأمم المتحدة، وتوجهات الدولة المصرية بشكل عام".
وتابع أن الدولة المصرية شهدت تغيرات إيجابية كثيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى رأسها إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، وهى مبادرة فريدة من نوعها بالعالم.
ونوه المتحدث باسم المجلس القومى لذوى الهمم، إلى أن الدولة المصرية تضع هذه الفئة فى اعتبارها، وهو يعكس مدى إرادة الدولة فى دمج كل فئات المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين طبقات المجتمع المختلفة وتوفير كل الخدمات لهم على غرار الآخرين.
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