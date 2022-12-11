الهجرة: الإمارات بها واحدة من أكبر الجاليات المصرية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى إن الإمارات بها واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج وأكثرها تميزاً، مشيرة إلى أنها ثانى محطاتها وزياراتها الخارجية عقب السعودية.





جاء ذلك عقب وصول وزيرة الهجرة إلى الإمارات، للقاء الجالية المصرية للاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم وآرائهم وأفكارهم، وستشارك فى المؤتمر الدولى لصناع التنمية والسلام 2022، حيث إنه من المقرر أن يتم تكريمها ومنحها جائزة "العطاء المتميز" الدولية من المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان - ومقره الرئيسى النرويج - تقديرا لجهودها فى تلبية احتياجات المصريين بالخارج واهتمامها بالتواصل معهم وربطهم بالوطن الأم.

وأوضحت وزارة الهجرة - فى بيان اليوم الأحد - أنه سيتم عقد لقاء مع الجالية المصرية بالإمارات، حيث يرافق الوزيرة وفد من الوزارة وممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المختلفة المعنية بتلبية طلبات واحتياجات الجالية المصرية بالإمارات ودعم تواصلهم بالوطن الأم، وكذلك للرد على استفسارات المواطنين وما يرتبط بمصالحهم.

وأضافت الوزيرة أنها سبق والتقت بالفعل مع عدد من رموز الجالية المصرية فى الإمارات من خلال اللقاء الافتراضى الإسبوعى الذى تقيمه مع الجاليات المصرية فى الخارج بعنوان "ساعة مع الوزيرة"، والذى شهد الاجتماع حتى الآن بالجاليات المصرية فى 11 دولة حول العالم، بما فى ذلك ممثلون عن المقيمين فى جميع الولايات الأمريكية فى ولايات الشرق والغرب والوسط والجنوب وجميع المقاطعات الأسترالية والكندية.

والتقت وزيرة الهجرة بالإمارات، مع قنصل عام مصر فى دبى السفير أشرف الديب، بحضور النائبة عن المصريين بالخارج بمجلس النواب الدكتورة غادة عجمى، وعدد من رموز الجالية المصرية.

ووجهت الوزيرة، الشكر للسفير أشرف الديب والقنصلية العامة فى دبى على ما يقومون ببذله من جهود فى رعاية المصريين بالخارج، وعلاقته المتميزة بالجالية المصرية، مؤكدة حرصها على التنسيق المستمر مع السفارة المصرية والقنصلية العامة؛ تحقيقاً لصالح المواطنين، مشيرة إلى أن خطة وزارة الهجرة للتواصل المستدام تتضمن لقاء المصريين فى مختلف أنحاء العالم ومناقشة أفكارهم لربطهم بالجهود التنموية فى مصر، فى إطار استراتيجية الحكومة التى تضع الإنسان المصرى فى قلب عملية التنمية، وتسعى للتواصل معه ودعمه فى أى مكان حول العالم.