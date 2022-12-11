وزير الصحة يوجه بتشغيل طوارئ السويس فى يناير

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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بمحافظة السويس، بتفقد مستشفى السويس العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والحروق، مشيرا إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الطوارئ والبدء فى تشغيله خلال شهر يناير المقبل.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير تفقد قسم القسطرة ورعاية القلب بالمستشفى الذى تم افتتاحه فى شهر سبتمبر الماضى، وقام بإجراء حوالى 2000 عملية قسطرة قلبية بالمجان لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الوزير حرص خلال زيارته على التحدث مع المرضى المترددين على قسم قسطرة ورعاية القلب، واستمع إلى أرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير تفقد مستشفى حميات السويس، وتفقد أعمال تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمى والكبد بالمستشفى، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المركز والبدء فى تشغيله خلال شهر يناير المقبل.
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