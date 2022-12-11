تمديد ترخيص الاعتماد الدولى للمعمل المركزى بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً بشأن نجاح المعمل المركزى بالوادى الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالخارجة فى تمديد ترخيص الاعتماد الدولى "الأيزو 17025" فى التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية للمياه.





وأكد الوزير أن المعمل المركزى بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التى تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذى مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولى الأيزو "17025" فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطنى لاعتماد المعامل فى عام 2013 فى 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائى و5 فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المعمل المركزى بالوادى الجديد يتبعه 3 معامل فرعية فى (طنطا والمنيا والداخلة)، بما يُعظم من إمكانيات المعمل المركزى فى مجال مراقبة نوعية المياه بمختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص الوزارة على تدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة والمعدات، والعمل على رفع كفاءة العاملين بها.

الجدير بالذكر أنه سبق حصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومى للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولى لاعتماد المختبرات، كما سبق اختيار المعمل من قبل المجلس الوطنى للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للاشتراك فى تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم، وأظهر التقرير النهائى نجاح المعمل فى هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية، ويأتى اشتراك المعمل فى هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية وتعزيز تصنيف المعمل بين المعامل العالمية.

كما اجتاز المعمل بجدارة اختبارات الكفاءة الحرفية الخاصة بالتحاليل الكيميائية للعناصر الرئيسية فى التربة، وتم إجراء الاختبارات المعملية ومراجعة ملف الجودة كاملاً بمقر المعمل بالخارجة بمعرفة لجنة استشارية من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) التابع لوزارة التجارة والصناعة، تمهيداً للعرض على اللجنة الاستشارية للمجلس للنظر فى منح المعمل الاعتماد الدولى (الأيزو فى التربة) طبقاً للمواصفة الدولية فى القريب العاجل.