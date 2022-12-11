أخبار مصرية

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتستمر لمدة 4 أيام

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 09:30 صباحاً - تطلق وزارة  الصحة والسكان اليوم الأحد، حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.

 

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء ، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

 

وفيما يلى تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال:

 

1- تبدأ الحملة القومية من 11 إلى 14 ديسمبر 2022 

2- الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان

3- تستهدف تطعيم الأطفال للمصريين وغير المصريين على حد سواء للحفاظ على مصر خالية من المرض.

4- سيتم تنفيذ الحملة في جميع محافظات الجمهورية

5- الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

6- سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006.

7-التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والاتوبيس وأماكن التجمعات ، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

8- سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

9- الحملة يشارك بها حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم.

10- يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا