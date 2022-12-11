جولة رئيس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية بالسويس تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالسويس"، نقلت صحيفة الأخبار، عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة تستهدف العمل على تحقيق رضاء المواطن السويسى، مثل أى منطقة من مناطق الجمهورية يتم فيها تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وأشار إلى أن الهدف منها جميعا توفير وتحسين الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطن البسيط وهناك حرص شديد على النهوض تحديدا بمجال الصحة؛ بما يؤكد أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة فى المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وكذا الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه نواب المحافظة، فى بداية زيارة موسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأوضح أنه برغم أنه يمكن اعتبار السويس محافظة حضارية، إلا أن هناك قطاعا ريفيا بها تولى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا به، ويتمثل فى حى الجناين والذى كان الأهالى قد قدموا طلبات للرئيس بإدراجه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وهو ما تم بالفعل، حيث وجه الرئيس الحكومة بأن يتم إدراج القطاع الريفى بمحافظة السويس ضمن المبادرة وستبدأ الحكومة الفترة المقبلة فى تنفيذ ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله، إن محافظة السويس ستكون لها أولوية كبيرة، حيث ستحظى بعدد كبير من المشروعات التى ستضخ الدولة استثمارات ضخمة لتنفيذها، من بينها مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية وهناك توجيه من الرئيس بالاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة وأكد رئيس الوزراء أن السويس تحتاج إلى 300 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير.

وسياسيا، وتحت عنوان "إشادة برلمانية برسائل الرئيس أمام القمة"العربية ــ الصينية" بالرياض" قالت صحيفةالأخبار، أشاد نواب فى البرلمان بالمشاركة والحضور المصرى القوى فى القمة «العربية - الصينية»، التى تعد الأولى من نوعها، وأشاروا إلى أنها تأتى فى توقيت بالغ الأهمية تعكس إدراكا مشتركا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية من مد جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف آثارها على الشعوب.

وأكدوا أن الرئيس السيسى، وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات خلال كلمته بالقمة.

ونقلت الصحيفة عن أحمد صبور أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، قوله "إن قمة الرياض «العربية الصينية»، تأتى فى توقيت دقيق للغاية فى ظل ظروف عالمية شديدة التعقيد، يحتاج فيها العالم أن يكون أكثر انفتاحا فى علاقاته وتجنبا للاختلافات وتوحيد المصالح الدولية".

وأضاف "أن القمة العربية الصينية"، ستكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة فى مسار العلاقات العربية الصينية، حيث تناقش سبل تعزيز العلاقات المشتركة فى المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادى والتنموى".

وإفريقيا، وتحت عنوان "مصر تقود الزراعة فى إفريقيا"، قالت صحيفة الجمهورية، بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير مع نائب الرئيس الإيفوارى تيموكو كونى ورئيس الوزراء باتريك اشى، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى المجال الزراعى، وذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى الاجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الاستدامة فى مجال الغذاء والأمن الغذائى فى القارة الإفريقية والذى تنظمه كوت ديفوار بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى.

ونقلت الصحيفة عن القصير تأكيده على توجيهات الرئيس السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار فى كل ما طرحه رئيس الوزراء الإيفوارى، وأيضا فى مجال التدريب وبناء القدرات، وكذلك فى مجال البحوث التطبيقية واستنباط التقاوى، وخاصة الأرز والذرة والقمح والصويا، وأيضا المزارع السمكية وآليات تشجيع القطاع الخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإيفوارى أعرب عن رغبته فى الاستفادة من التجربة المصرية فى التمويل المصرفى للمشروعات، وذلك من خلال إنشاء بنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قيام خبراء من مركز البحوث الزراعية المصرى بتقديم الدعم للتوسع فى إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية الإيفوارى فى ضوء قيام البنك الإسلامى للتنمية بتوفير التمويل اللازم خلال الفترة القادمة لدعم قطاع الزراعة والمشروعات التى سيتم إنشاؤها.

وأشار إلى رغبته فى تواجد مكتب استشارى مصرى يعمل بالزراعة فى كوت ديفوار، وذلك للمساهمة فى وإعداد الدراسات اللازمة لتنشيط ذلك القطاع الهام.

وفى موضوع مختلف، وتحت عنوان "إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها.. فرصة أكبر للاستثمار السياحى، نقلت صحيفة الجمهورية، عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تأكيدها أهمية مشروع إعادة التوازن لبحيرة قارون والذى يعد نموذجا للتوافق بين البيئة والاستثمار.

ولفتت ياسمين فؤاد إلى أن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هما أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى وأن المشروعات التى يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئى للبحيرة، تأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، حيث أن إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحى والاستزراع السمكى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاستها مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أمس اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوزان البيئى لبحيرة قارون.

وفى الأهرام وتحت عنوان وزيرا التموين والصناعة يفتتحان الدورة الثانية من المعرض الدولى للذهب «نبيو»، قالت الصحيفة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية افتتح أمس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات «نبيو» الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام.

ونقلت الصحيفة عن المصيلحى تأكيده، أن افتتاح المعرض يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب، مشيرا إلى أن تنظيم الدورة الثانية لمعرض نيبو تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التى تعطى قيمة مضافة للمنتج كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية والذى حقق نقلة كبيرة لصناعة الذهب والفضة.

وأضاف المصيلحى أن معرض «نيبو» خلال هذه الدورة شهد مشاركة شركات محلية ودولية كبرى ومنها الإمارات والهند بالإضافة إلى إيطاليا التى لا يقتصر التعاون معها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كل المجالات.

كما نقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة قوله، إن المعرض يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصرية، لافتا إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشتر من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.