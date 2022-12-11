انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

سيتم تنفيذ الحملة فى جميع محافظات الجمهورية، حيث تستهدف تطعيم حوالى 16 مليون طفل، ويشارك فى الحملة حوالى 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم.

التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.