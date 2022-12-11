اليوم..بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتستمر لمدة 4 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 08:25 صباحاً - تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد، حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء ، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وفيما يلى تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال:

1- تبدأ الحملة القومية من 11 إلى 14 ديسمبر 2022

2- الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان

3- تستهدف تطعيم الأطفال للمصريين وغير المصريين على حد سواء للحفاظ على مصر خالية من المرض.

4- سيتم تنفيذ الحملة في جميع محافظات الجمهورية

5- الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

6-سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006.

7-التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والاتوبيس وأماكن التجمعات ، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

8- سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

9- الحملة يشارك بها حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم.

10- يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة