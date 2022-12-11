بدء تشغيل 3 محطات جديدة بقطار العاصمة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "أر. أية. تى. بى" ديف للنقل كايرو الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة "مشروع القطار الكهربائى الخفيف" عن بدء تشغيل ثلاث محطات جديدة اليوم بقطار العاصمة وهم الروبيكى، حدائق العاصمة ومطار العاصمة، وذلك طبقًا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.





تأتى هذه الخطوة من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات حيث يمثل قطار العاصمة نقلة نوعية فى قطاع المواصلات بمصر.

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