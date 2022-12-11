التموين: 21 يومًا لإضافة المواليد للبطاقات بعد استيفاء الأوراق المطلوبة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، خلال حواره فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أنه سيتم إضافة المواليد الجدد للبطاقات لأصحاب المعاش الشهري المنخفض عن 2500 جنيه، مؤكدا أن الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد تشمل الزوج والزوجة.
وأشار إلى أنه سيتم السماح أيضا بإضافة مواليد العمالة غير المنتظمة للبطاقات الموينية، مشددا على أن هناك 21 يومًا لإضافة المواليد للبطاقات بعد استيفاء الأوراق المطلوبة
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