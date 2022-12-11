محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع الإخلاص وجهود شفط تجمعات المياه

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد اليوم السبت، أعمال الإصلاح وشفط تجمعات المياه بشارع ترعة الإخلاص، وذلك لمتابعة الأعمال والتوجيه باتخاذ ما يلزم لمنع تجدد التجمعات بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.





وأكد المحافظ أنه يجرى تنفيذ مشروع الصرف الصحى لشارع ترعة الإخلاص من خلال 15 فرقة عمل، والذى يخدم شوارع "ترعة الإخلاص، أحمد ضيف الله ومتفرعاته"، ويضم محطة رفع وتركيب الخطوط الرئيسية أقطار 1000 مم و700 مم و600 مم والجانبية أقطار "250 مم 200 مم 150 مم" والوصلات المنزلية، لافتا إلى أن المشروع سوف يسهم فى حل المشكلات التى تعانى منها المنطقة الخاصة بقطاع الصرف الصحى.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع الى المواطنين القاطنين بالشارع وطمأنتهم بانتظام للعمل بالمشروع.

وأشار راشد إلى أنه تم توفير 15 شفاط مياه لخدمة المنطقة ومنع تجمعات المياه بالشارع خلال فترة الأعمال، مشددا على رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لتوفير الأعداد الكافية من الشفاطات لمنع تجدد تراكمات المياه.

كما تفقد المحافظ، أعمال التغطية الجارية لترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل؛ حيث وجه مدير مديرية الرى برفع أية عوائق لحركة المياه بترعة المريوطية.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الرى أنه يجرى العمل بأعمال التغطية على مدار الــ 24 ساعة من خلال ورديات صباحية ومسائية للإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن لعودة سريان المياه بمجرى ترعة المريوطية بصورته الطبيعية.

رافق المحافظ علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومدير مديرية الرى بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدنية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.