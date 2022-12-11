وزير التموين: احتياطى القمح يكفى 5.2 شهر والأزر 6.5 شهر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التموين -فى تصريحات تلفزيونية- إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 5.2 شهر حتى 7 مايو المقبل، مشيرا إلى أن موسم توريد القمح المحلى يبدأ فى منتصف إبريل المقبل.

وأضاف أن الاحتياطى الاستراتيجى للسكر يكفى حتى 3.4 شهر، وسيبدأ موسم قصب السكر منتصف يناير المقبل، والبنجر منتصف فبراير.

وأوضح المصيلحى أن الاحتياطى الاستراتيجى للأرز يكفى حتى 6 أشهر ونصف، والاحتياطى الزيت يكفى 5.7 شهر، واحتياطى اللحوم الحية السودانية يكفى عاما، ويباع فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها للكيلو، كذلك تباع اللحوم المجمدة بسعر 79 جنيها.

وأضاف أن احتياطى الدواجن المجمدة يكفى 7 شهور، فيما يكفى احتياطى المكرونة، 7 شهور.