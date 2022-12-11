ظواهر جوية فى الصباح الباكر .. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 5

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 25 14

دمياط 23 14

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 13

شلاتين 28 19

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 13

وادى النطرون 24 14

مطروح 23 14

السلوم 24 11

سيوة 26 11

العريش 23 12

رفح 23 13

الطور 25 14

كاترين 20 5

رأس سدر 24 13

نخل 23 5

طابا 24 14

نويبع 25 15

حلايب 26 19

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 12

بنى سويف 24 10

المنيا 24 9

أسيوط 24 9

سوهاج 25 10

قنا 27 10

الأقصر 27 11

أسوان 28 12

الوادى الجديد 26 11

أبوسمبل 27 11

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 20 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: العظمى الصغرى

مكة 31 22

المدينة 28 15

الرياض 19 9

المنامة 23 19

أبوظبى 26 20

الدوحة 25 17

الكويت 22 11

دمشق 17 7

بيروت 22 18

عمان 18 8

القدس 19 10

غزة 23 14

بغداد 20 6

مسقط 26 21

صنعاء 22 4

الخرطوم 33 17

طرابلس 21 16

تونس 20 15

الجزائر 16 14

الرباط 20 16 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى الصغرى

إسلام آباد 22 6

نيودلهى 25 11

جاكرتا 32 24

بكين 04 4 -

كوالالمبور 29 24

طوكيو 14 4

أثينا 18 13

روما 14 4

باريس 2 2 -

مدريد 8 4

برلين 2 - 3 -

لندن 1 1 -

مونتريال 3 - 8 -

موسكو 1 - 3 -

نيويورك 6 2

واشنطن 10 3

نواكشوط 36 21

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظواهر جوية فى الصباح الباكر .. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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