فرنسا تفوز على إنجلترا بثنائية.. وتصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 11:35 مساءً - تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على استاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

جاء الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء للاعب أوريلين تشواميني ليتقدم للديوك 1-0.

وفي الدقيقة 54 سجل هاري كين هدف التعادل من ركلة جزاء، وأصبح الهداف التاريخي للإنجليزي برصيد 53 بالتساوي مع وأين روني.

وفي الدقيقة 78 جاء الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 77 عبر أوليفيه جيرو برأسية قوية لتصطدم بهاري ماجواير مدافع إنجلترا وتدخل الشباك.

وفي الدقيقة 83 حصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء ثانية، لكن هاري كين أضاعها بتسديد الكرة اعلى العارضة للحارس هوجو لوريس.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي من بطولة كاس العالم، ليضرب موعدا مع منتخب المغرب يوم الأربعاء المقبل، بعد ان فاز أسود الأطلسي على البرتغال.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد/ خط الدفاع: كايل ووكر ، هاري ماجواير ، جون ستونز ، لوك شاو/ خط الوسط: ديكلان رايس ، جوردان هندرسون ، جود بيلينجهام/ خط الهجوم: فيل فودين ، هاري كين ، بوكايو ساكا.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس/ خط الدفاع: رافائيل فاران، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز/ خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان/ الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.

وفاز منتخب إنجلترا على السنغال 3-0 في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، وانتزع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال، فيما تغلب منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في نفس الدور.