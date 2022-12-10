وزارة الزراعة: نصف مليار دولار لإدخال شحنات من الذرة والصويا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 11:35 مساءً - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل كل ما لديها من جهد لمساعدة منتجي الدواجن وبيض المائدة وتوفير المنتج للمواطنين بسعر عادل.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن": "التحدي أمام المربين أنه لا يمكن زيادة السعر بشكل أكبر؛ ونحن نحاول مساعدتهم وتوفير الأعلاف بكميات كبيرة والدولة خصصت ما يقرب من نصف مليار دولار لإدخال شحنات الذرة والصويا".

وأضاف: "أدخلنا ما يقرب من مليون طن من الذرة والصويا وهو رقم جيد؛ في الشهر الواحد نستهلك 400 ألف طن ذرة و250 ألف طن صويا وحين ندخل في مليون طن هذا الأمر يعني أن الدولة تفرج عن كميات كبيرة".

وتابع، "رئيس الوزراء عقد اجتماع مع مستوردي الاعلاف وأكد على أن الإنتاج الداجني خط أحمر وأنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب في أقوات صغار المنتجين أو أن يكون هناك أي تلاعب في الكميات".