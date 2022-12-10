رئيس لجنة كورونا: الفيروس موجود ومنتشر في العالم ولكن الأعراض أقل حدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 11:34 مساءً - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم يتم الإعلان عن التخلى عن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة أو الدولة ولكن دائما يتم مناشدة المواطنين بالالتزام بها.

وأوضح الدكتور حسام حسنى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن فصل الشتاء هو فصل تنشط به الفيروسات التنفسية سواء كانت الانفلونزا أو الكورونا أو غيرها من الفيروسات التنفسية.

وتابع الدكتور حسام حسنى أن فيروس كورونا ما زال متواجدا ولكن بشدة أقل مما كان عليها فى السابق وهناك زيادة فى أعداد الإصابات بكورونا ولكن ليست بالحالات الخطرة.