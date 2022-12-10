حياة كريمة فى الغربية.. قافلة طبية شاملة بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقال الجروانى - فى تصريح صحفى اليوم السبت - أنه جرى الكشف البيطرى على 238 من الماشية و3050 من الطيور، وذلك خلال أعمال القافلة التى تأتى ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، كما تضمنت القافلة زراعة 100 شجرة.

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