جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الصحة فى المحافظة الدكتور السيد عبد الجواد - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن القافلة تم تنظيمها تحت رعاية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأوضح أن القافلة شملت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمنع الإصابة بفيروس كورونا. وأكد أنه جرت إحالة 13 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، بالإضافة إلى إجراء 401 تحليل معملى، و22 أشعة عادية، و32 موجة صوتية إلى جانب صرف الأدويه بالمجان للمرضى المترددين على القافلة، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة فى دمياط.. فحص 1507 مواطنين ضمن قافلة طبية بكفر البطيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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