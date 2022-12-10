هاري كين يعادل النتيجة.. بريطانيا تتعادل مع فرنسا 1/ 1 في الدقيقة 54 بعد شوط أول مثير بربع نهائي كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 10:33 مساءً - عادل منتخب إنجلترا نتيجته مع منتخب فرنسا 1/ 1 في الدقيقة 54، بعدما حسم الديوك الشوط الأول من مباراته ضد نظيره منتخب إنجلترا، بالتقدم بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي تجمعهما على استاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 17 من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء للاعب أوريلين تشواميني ليتقدم للديوك 1-0.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد/ خط الدفاع: كايل ووكر ، هاري ماجواير ، جون ستونز ، لوك شاو/ خط الوسط: ديكلان رايس ، جوردان هندرسون ، جود بيلينجهام/ خط الهجوم: فيل فودين ، هاري كين ، بوكايو ساكا.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس/ خط الدفاع: رافائيل فاران، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز/ خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان/ الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.

إنجلترا ضد فرنسا

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره المنتخب المغربي المتأهل لنصف النهائي.

فاز منتخب إنجلترا على السنغال 3-0 في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، وانتزع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال، فيما تغلب منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في نفس الدور.

ويتطلع منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت إلى الفوز على الديوك الفرنسية وإفساد خطتهم للحفاظ على لقب مونديال روسيا 2018.

ويتسلح منتخب إنجلترا بكوكبة من النجوم أمام فرنسا في مباراة اليوم، وهم: جودي بيلينجهام وفيل فودين وهاري كين وبوكايو ساكا ورحيم سترلينج وديكلان رايس وكايل والكر وأخرون.

ويتمسك لاعبو منتخب فرنسا بقيادة مدربهم ديديه ديشامب، بالحفاظ على لقب مونديال 2018، لكن هذا يتطلب انتصارا تاريخيا على الأسود الثلاثة من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي والاقتراب خطوة من المباراة النهائية.

ويتصدر كيليان مبابي، جناح منتخب فرنسا، قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2022 في قطر برصيد 5 أهداف.