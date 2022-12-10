وزارة التعليم: مساءلة كل من ينطبق عليه شروط التقدم للعمل بامتحانات الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 10:33 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، أشارت فيه أنه سبق وأن تم إرسال فاكس بما يتضمن وجود ضعف شديد في نسب تسجيل المتقدمين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة وكذلك رؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية للعام الدراسي 2022 / 2023.

ووضح الخطاب الهدف الاساسي من توفير اسم المستخدم وكلمة المرور والتي جعلت خصيصا لتمكن مديري مديريات التربية والتعليم من متابعة عملية التسجيل والتي تسهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي نسعى فيها جميعا بقدر الامكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وتابعت الوزارة فى خطابها: إلا أنه بمتابعة عمليات التسجيل الخاصة بالمديريات تبين أنها لم تصل حتى إلى معدلات تسجيل العام الماضي مما يدل على عدم الاستفادة من الآلية التي تسمح بمتابعة التسجيل وعليه سوف يتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على الوزير لمعرفة مدى تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك لمعرفة إلى اي حد وصلت نسبة التسجيل الخاصة بكل مديرية تعليمية.

وأوضحت الوزارة أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة للمديرية فقط ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط وسيتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد مع العلم أنه في حالة غلق الموقع الالكتروني الخاص بتحديث بيانات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 لن يتم الالتفات إلى اي استمارة يدوية.