زراعة 3 آلاف شجرة برأس البر

جدة - نرمين السيد - كما قامت الوحدة بتنفيذ أعمال تمهيد للشوارع الترابية ورفع المخلفات وترميم البلدورات فى رأس البر. يأتى ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك لأهميتها البالغة فى الحفاظ على البيئة والارتقاء بالشكل الحضارى للمناطق، لتنفيذ ذلك وإدراج المناطق الخضراء ضمن أعمال رفع الكفاءة التى تقوم بها المحافظة بعدد من المناطق.

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