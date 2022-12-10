نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين 2022 منصة مصر الرقمية في المقال التالي
اضافه المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين في الفترة الحالية هي اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر المواقع المختلفة خاصة بعد أن صرحت وزارة التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحي يوم الأحد ستة نوفمبر 2022 لاضافه المواليد على بطاقة التموين لعام 2022 في وضعت الوزارة عدة شروط لاضافه المواليد وان الاضافة سوف تكون الإلكترونية من خلال موقع مصر الرقميه من خلال موقع ثقفني لذلك سوف نعرض لكم طريقة اضافة المواليد خلال مقالنا التالي بالتفاصيل.
إضافة المواليد على بطاقات التموين
تكشف التموين عن إضافة على المواليد موجوده في بطاقة التموين حيث يتم اضافة مواليد الأسرة أكثر احتياجا بحد رخصة فردية وسوف يتم تطبيق وفقا لشروط معينة من عمها دخل الشهر اليسرى الذي يجب ان يكون اقل من 3000 جنيه كما أوضح وزير التموين خلال تصريحات له عن شروط اضافه المواليد والتي تأتي على النحو التالي
- يجب أن يكون المعاش أقل من 2500 جنيه ويتم اضافة أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي و العماله الغير منتظمه والارامل والمطلقات
- يجب أن يكون الحد الأقصى للأفراد على بطاقة التموين أربعة شامل الزوج والزوجة
- يستطيع المواطن أن يضيف فرد آخر في بطاقة التموينية بشرط أن تكون من الأسر الأكثر احتياجا وتكون البطاقة مسجل بها ثلاث أفراد.
- يجب ان يكون إضافة الاشخاص اكتر من سنتين.
خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين
يمكن اضافه المواليد الالكترونيه من خلال موقع بوابه مصر الرقميه من خلال الخطوات التاليه
- الضغط على الرابط الرسم لموقع مصر الرقميه ثم الضغط على سعد الحساب جديد
- الضغط على إضافة مواليد ثم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة
- كتابه الاسم الاول من صاحب البطاقة واسم الام والضغط على خدمات التموين
- ثم إضافة افراد اسرتي غير مقيدين للبطاقه والضغط على البدء في خدمة اضافة مواليد جدد
- كتابه اسم الابن او الابن الذي ترغب في اضافته ويكون الاسم رباعي
- كتابه الرقم القومي الخاص بالابن ابو الابنه ثم اضافه مواليد جدد
- تحديد صلة القرابة الابن أو الابنة ثم اختيار الصفة
- ثم الضغط على كلمة إضافة
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